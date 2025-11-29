Zelenski bira novog šefa kabineta. On je u prvom planu: Ključni pregovori s Vašingtonom

Blic pre 1 sat
Zelenski bira novog šefa kabineta. On je u prvom planu: Ključni pregovori s Vašingtonom

Palisa ima dobre odnose sa Vašingtonom, što je prednost u mirovnim pregovorima Andrij Jermak je podneo ostavku na mesto šefa kabineta Zelenskog Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski razmatra kandidaturu Pavla Palise za novog šefa svog kabineta, objavio je Ukrinform, pozivajući se na dobro obavešteni izvor.

Izvor je naveo da je Palisa pokazao efikasnost u radu kao zamenik šefa kabineta Zelenskog, kao i da ima dobre odnose sa Vašingtonom, što će, kako je istakao, biti prednost tokom procesa pregovora o mirovnom rešenju za Ukrajinu. Izvor je rekao da će Zelenski u narednim danima održati konsultacije i razgovore sa kandidatima, nakon čega će biti poznato ko će voditi Kancelariju predsednika Ukrajine. Zelenski je saopštio danas da je šef njegovog kabineta Andrij Jermak
