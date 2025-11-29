Zelenski: Ažuriramo odbrambeni plan; Kremlj: Evropa koči pregovore

RTS pre 56 minuta
Zelenski: Ažuriramo odbrambeni plan; Kremlj: Evropa koči pregovore

Rat u Ukrajini – 1. 375. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je ažuriranje ključnih odbrambenih dokumenata i jačanje programa dronova, dok Moskva istovremeno optužuje evropske države da manipulacijama koče diplomatski proces i ponavljaju, kako tvrdi, šeme iz 2022. godine. Tokom noći u Kijevu su u napadima poginule tri osobe i 15 ih je ranjeno. S druge strane, FSB tvrdi da je sprečio diverziju na gasovodu u Moskovskoj oblasti.

Zelenski najavio izmene odbrambenog plana Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je da Ministarstvo odbrane priprema ažuriranje ključnih dokumenata za planiranje odbrane, uz nove prioritete zasnovane na toku ratnih dejstava. Zelenski je naveo i da se jača zaštita kritične infrastrukture u Nikolajevskoj i Hersonskoj oblasti, dok je ukrajinska vlada obezbedila sredstva za "kupovinu dronova i podršku borbenim brigadama". (Ukrinform) Kremlj: Evropa onemogućava
