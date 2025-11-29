Dva tankera ruske „flote u senci“ se zapalila u Crnom moru nakon što su pogođena

Dva tankera su danas pogođena u Crnom moru, usled čega su se zapalila, saopštile su turske vlasti, a izveštaji ukazuju da su članovi posade oba broda bezbedni.

U bazi podataka Oupensenkšns (OpenSanctions), koja obuhvata osobe ili organizacije umešane u zaobilaženje sankcija, ta dva tankera su opisana kao deo ruske „flote u senci“, što je naziv za brodove koje Moskva koristi da izbegne sankcije uvedene zbog njene invazije na Ukrajinu. Turske vlasti su saopštile da se tanker „Kairos“, koji je prazan plovio pod zastavom Gambije ka ruskoj luci Novorosijsk, zapalio kada je bio udaljen 45 kilometara od obale turske provincije