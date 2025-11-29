Ruski vazdušni napadi na Ukrajinu: Više od 600.000 ljudi bez struje

Više od 600.000 ljudi ostalo je bez struje u Ukrajini nakon ruskih napada raketama i bespilotnim letelicama, saopštilo je ukrajinsko Ministarstvo energetike. „Kao rezultat napada, više od 500.000 potrošača u Kijevu, a više od 100.000 u Kijevskoj oblasti ostalo je jutros bez struje“, navelo je ministarstvo. Kako se dodaje, bez električne enrgije je ostalo i skoro 8.000 ljudi u Harkovskoj oblasti. Napadi su počeli sinoć, a nastavili su se i jutros.