Ruski vazdušni napadi na Ukrajinu: Više od 600.000 ljudi bez struje

Danas pre 1 sat  |  Beta-AFP
Ruski vazdušni napadi na Ukrajinu: Više od 600.000 ljudi bez struje
Više od 600.000 ljudi ostalo je bez struje u Ukrajini nakon ruskih napada raketama i bespilotnim letelicama, saopštilo je ukrajinsko Ministarstvo energetike. „Kao rezultat napada, više od 500.000 potrošača u Kijevu, a više od 100.000 u Kijevskoj oblasti ostalo je jutros bez struje“, navelo je ministarstvo. Kako se dodaje, bez električne enrgije je ostalo i skoro 8.000 ljudi u Harkovskoj oblasti. Napadi su počeli sinoć, a nastavili su se i jutros.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Eksplozije odjekivale Kijevom, poginule tri osobe; FSB: Sprečen napad na gasovod u Moskovskoj oblasti

UKRAJINSKA KRIZA: Eksplozije odjekivale Kijevom, poginule tri osobe; FSB: Sprečen napad na gasovod u Moskovskoj oblasti

RTV pre 1 sat
Jedan od najmasovnijih ruskih napada na Kijev: Upotrebljene hipersonične rakete i dronovi, reagovala poljska vojska

Jedan od najmasovnijih ruskih napada na Kijev: Upotrebljene hipersonične rakete i dronovi, reagovala poljska vojska

NIN pre 1 sat
Poljska hitno digla borbene avione! Nadleću granicu s Ukrajinom, raste broj mrtvih i ranjenih posle "paklenog jutra" u Kijevu…

Poljska hitno digla borbene avione! Nadleću granicu s Ukrajinom, raste broj mrtvih i ranjenih posle "paklenog jutra" u Kijevu! (foto/video)

Kurir pre 1 sat
Eksplozije odjekivale Kijevom, troje poginulih; FSB: Sprečen napad na gasovod u Moskovskoj oblasti

Eksplozije odjekivale Kijevom, troje poginulih; FSB: Sprečen napad na gasovod u Moskovskoj oblasti

RTS pre 1 sat
Zelenski danas bira novog šefa kabineta: Ovaj čovek je favorit?

Zelenski danas bira novog šefa kabineta: Ovaj čovek je favorit?

Kurir pre 1 sat
Nadleću granicu sa Ukrajinom, broj mrtvih raste! Poljska hitno digla borbene avione (video)

Nadleću granicu sa Ukrajinom, broj mrtvih raste! Poljska hitno digla borbene avione (video)

Alo pre 1 sat
Uživo: Rusi urnišu Kijev, trešte eksplozije! Gori naftno postrojenje kod Krasnodara

Uživo: Rusi urnišu Kijev, trešte eksplozije! Gori naftno postrojenje kod Krasnodara

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaKijev

Svet, najnovije vesti »

U poplavama na Sumatri poginulo 303 osoba, na Šri Lanki više od 120, na Tajlandu 162

U poplavama na Sumatri poginulo 303 osoba, na Šri Lanki više od 120, na Tajlandu 162

RTV pre 36 minuta
„Tampon država između Rusije i NATO-a“: Orban izneo kontroverznu viziju budućnosti Ukrajine

„Tampon država između Rusije i NATO-a“: Orban izneo kontroverznu viziju budućnosti Ukrajine

Danas pre 1 minut
(VIDEO)Oženio se premijer Australije, prvi u istoriji dok je na funkciji

(VIDEO)Oženio se premijer Australije, prvi u istoriji dok je na funkciji

Danas pre 31 minuta
Dvoje dece poginulo u izraelskom napadu na jugu Pojasa Gaze

Dvoje dece poginulo u izraelskom napadu na jugu Pojasa Gaze

N1 Info pre 1 minut
Papa Lav XIV posetio Plavu džamiju u Istanbulu

Papa Lav XIV posetio Plavu džamiju u Istanbulu

N1 Info pre 6 minuta