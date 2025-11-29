„Talentovani pregovarač“: Ko je Rustem Umerov, koji predvodi delegaciju Ukrajine na pregovore u SAD?

Ukrajina je danas poslala visoku delegaciju u SAD radi novih razgovora o novom mirovnom planu administracije Trampa, pred posetu izaslanika Bele kuće Stiva Vitkofa Moskvi, koja se očekuje početkom sledeće nedelje.

Ukrajinsku delegaciju sada će predvoditi šef Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, Rustem Umerov, nakon što je Andrij Jermak šef kabineta predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog bio primoran da podnese ostavku u petak zbog korupcionog skandala. Rustem Umerov je od juča ove godine Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine. Prethodno je obavljao funkciju ministra odbrane Ukrajine, stoji u biografiji na sajtu ukrajinske vlade. Rođen