„Talentovani pregovarač“: Ko je Rustem Umerov, koji predvodi delegaciju Ukrajine na pregovore u SAD?

Danas pre 1 sat  |  S. D.
„Talentovani pregovarač“: Ko je Rustem Umerov, koji predvodi delegaciju Ukrajine na pregovore u SAD?

Ukrajina je danas poslala visoku delegaciju u SAD radi novih razgovora o novom mirovnom planu administracije Trampa, pred posetu izaslanika Bele kuće Stiva Vitkofa Moskvi, koja se očekuje početkom sledeće nedelje.

Ukrajinsku delegaciju sada će predvoditi šef Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, Rustem Umerov, nakon što je Andrij Jermak šef kabineta predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog bio primoran da podnese ostavku u petak zbog korupcionog skandala. Rustem Umerov je od juča ove godine Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine. Prethodno je obavljao funkciju ministra odbrane Ukrajine, stoji u biografiji na sajtu ukrajinske vlade. Rođen
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Zelenski im pre polaska dao tajne direktive? Ukrajinska delegacija već na putu za Vašington

Zelenski im pre polaska dao tajne direktive? Ukrajinska delegacija već na putu za Vašington

Večernje novosti pre 59 minuta
Zelenski dao tajne direktive, ukrajinska delegacija na putu za Ameriku

Zelenski dao tajne direktive, ukrajinska delegacija na putu za Ameriku

Alo pre 1 sat
Rustem Umerov novi šef ukrajinske delegacije za pregovore o miru

Rustem Umerov novi šef ukrajinske delegacije za pregovore o miru

Politika pre 1 sat
Ukrajinska delegacija u SAD na razgovorima o Trampovom mirovnom planu

Ukrajinska delegacija u SAD na razgovorima o Trampovom mirovnom planu

Politika pre 1 sat
Zelenski izabrao novog šefa pregovaračkog tima, evo ko je u pitanju: "Na putu su ka Americi"

Zelenski izabrao novog šefa pregovaračkog tima, evo ko je u pitanju: "Na putu su ka Americi"

Blic pre 2 sata
Rustem Umerov imenovan za šefa ukrajinske delegacije koja putuje u SAD na pregovore

Rustem Umerov imenovan za šefa ukrajinske delegacije koja putuje u SAD na pregovore

NIN pre 2 sata
uživo RAT U UKRAJINI Izvori iz SBU potvrdili da je Ukrajina pogodila dva tankera "flote iz senke" dronovima u Crnom moru

uživo RAT U UKRAJINI Izvori iz SBU potvrdili da je Ukrajina pogodila dva tankera "flote iz senke" dronovima u Crnom moru

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaBela kuća

Svet, najnovije vesti »

U Griuziji uhapšen lider opozicione stranke: Vlast ga sumnjiči za pokušaj paljenja Suda

U Griuziji uhapšen lider opozicione stranke: Vlast ga sumnjiči za pokušaj paljenja Suda

Danas pre 29 minuta
Amerika privremeno ukida azil posle ubistva članova Nacionalne garde

Amerika privremeno ukida azil posle ubistva članova Nacionalne garde

BBC News pre 44 minuta
Ukrajina preuzela odgovornost za napad na dva tankera u Crnom moru

Ukrajina preuzela odgovornost za napad na dva tankera u Crnom moru

Radio 021 pre 14 minuta
U poplavama na Sumatri poginulo 303 osobe, na Šri Lanki više od 153, na Tajlandu 162

U poplavama na Sumatri poginulo 303 osobe, na Šri Lanki više od 153, na Tajlandu 162

RTV pre 14 minuta
Tramp: Vazdušni prostor iznad i oko Venecuele u potpunosti zatvoren

Tramp: Vazdušni prostor iznad i oko Venecuele u potpunosti zatvoren

RTS pre 24 minuta