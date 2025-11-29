Zek Braun: Meklaren mora da „ignoriše lika iz horor filmova“ Verstapena

Zek Braun: Meklaren mora da „ignoriše lika iz horor filmova“ Verstapena

Izvršni direktor Meklarena Zek Braun rekao je da njegova ekipa mora da „ignoriše lika iz horor filmova“ Maksa Verstapena, pošto je vozač Red Bula i dalje ozbiljna pretnja u trci za šampionsku titulu u Formuli 1.

Dve trke pre kraja vozač Meklarena Lando Noris prvi je u šampionatu sa 390 bodova, a njegov timski kolega Oskar Pjastri i Verstapen imaju po 366. Pjastri će u subotu u sprint trci u Kataru startovati sa pol pozcije, Noris sa treće, a Verstapen sa šeste. Aktuelni šampion Verstapen je u avgustu imao 104 boda manje od Pjastrija, ali je posle trke u Holandiji popravio nastupe i rezultate. Pjastri je pao u formi, Noris je preuzeo vođstvo, a četvorostruki uzastopni
