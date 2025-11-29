Novi poraz niškog Radničkog, Mladost slavila u Lučanima

Južne vesti pre 56 minuta  |  Ljubica Jocić
Novi poraz niškog Radničkog, Mladost slavila u Lučanima

U 17. kolu Superlige niški Radnički izgubio je od Mladosti u Lučanima rezultatom 2:1 (1:0), a ovo je deveti poraz Nišlija u elitnom rangu.

Sa 16 bodova Radnički je trenutno na 14. poziciji. Niški klub nije uspeo da osvoji makar bod protiv sadašnjeg tima nekadašnjeg trenera Nenada Lalatovića. Poveo je domaćin u 17. minutu preko penala koji je izveo Žunić, a na 2:0 povisio je Ljubomirac u 48. minutu. Deset minuta kasnije Bosić je smanjio zaostatak, ali igrači Radničkog nisu našli rešenje da osvoje makar bod. Ovo je deveti poraz Nišlija u Superligi i sa 16 bodova nalaze se na 14. mestu. U narednom kolu
Ključne reči

SuperligaLučani

