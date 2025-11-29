Partizan - Javor: Nastavak meča u Humskoj, crno-beli vode!

Od najnovijeg Hronološki Lukavo je Vukotić proigrao Jovana Miloševića koji je izašao pred Vasiljevića, ali je golman Javora odbranio zicer.

Partizan vodi - 1:0. Partizan vodi golom Ugrešića, ali je Javor imao više od igre i nekoliko odličnih prilika za gol. Sada je Radonjić uspeo da se oslobodi Roganovića posle kontre, ali je Milošević odbranio, a Saliman je naleteo na odbitakm, međutim, ponovo Milić interveniše sa gol linije. Strelac je Ognjen Ugrešić - 1:0! Oduzeli su loptu igrači Javora, Đokić je lansirao Bajera u zicer šansu, međutim Milošević mu je odbranio udarac. Odbila se lopta na nogu Đokiću,