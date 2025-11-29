Partizan - Javor: Nastavak meča u Humskoj, crno-beli vode!

Kurir pre 34 minuta
Partizan - Javor: Nastavak meča u Humskoj, crno-beli vode!

Od najnovijeg Hronološki Lukavo je Vukotić proigrao Jovana Miloševića koji je izašao pred Vasiljevića, ali je golman Javora odbranio zicer.

Partizan vodi - 1:0. Partizan vodi golom Ugrešića, ali je Javor imao više od igre i nekoliko odličnih prilika za gol. Sada je Radonjić uspeo da se oslobodi Roganovića posle kontre, ali je Milošević odbranio, a Saliman je naleteo na odbitakm, međutim, ponovo Milić interveniše sa gol linije. Strelac je Ognjen Ugrešić - 1:0! Oduzeli su loptu igrači Javora, Đokić je lansirao Bajera u zicer šansu, međutim Milošević mu je odbranio udarac. Odbila se lopta na nogu Đokiću,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) UŽIVO: Partizan čuva 1:0, drama u najavi

(VIDEO) UŽIVO: Partizan čuva 1:0, drama u najavi

Sport klub pre 34 minuta
Treći veliki promašaj Miloševića, podrška za Željka Obradovića

Treći veliki promašaj Miloševića, podrška za Željka Obradovića

Nova pre 34 minuta
Dodatne komplikacije: Šta se dešava u epizodi serije "Tvrđava" kojoj je pomereno vreme emitovanja?

Dodatne komplikacije: Šta se dešava u epizodi serije "Tvrđava" kojoj je pomereno vreme emitovanja?

Mondo pre 19 minuta
Prenos, Partizan - Javor: Kakva utakmica u Humskoj! (video)

Prenos, Partizan - Javor: Kakva utakmica u Humskoj! (video)

Večernje novosti pre 34 minuta
Zaboravljen do nedavno, sada rešeta: Nova majstorija Ogija Ugrešića!

Zaboravljen do nedavno, sada rešeta: Nova majstorija Ogija Ugrešića!

Hot sport pre 1 sat
Pomereno vreme emitovanja: Šta nas očekuje u novim epizodama serije "Tvrđava" i zašto se život Luke dodatno komplikuje?

Pomereno vreme emitovanja: Šta nas očekuje u novim epizodama serije "Tvrđava" i zašto se život Luke dodatno komplikuje?

Kurir pre 1 sat
Uživo, Partizan - Javor: Crno-beli poveli u Humskoj, strelac Ugrešić

Uživo, Partizan - Javor: Crno-beli poveli u Humskoj, strelac Ugrešić

Mondo pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanJavorFk Partizan

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Novak Đoković dodelio trofeje na sprint trci Formule 1 u Kataru

(VIDEO) Novak Đoković dodelio trofeje na sprint trci Formule 1 u Kataru

Danas pre 29 minuta
(VIDEO) Kapiten Partizana Vanja Marinković se obratio navijačima nakon nereda: Znate na čijoj smo strani

(VIDEO) Kapiten Partizana Vanja Marinković se obratio navijačima nakon nereda: Znate na čijoj smo strani

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Incidenti isped Arene: Navijači lupali prostoriju u kojoj treniraju crno-beli i prekinuli trening

(VIDEO) Incidenti isped Arene: Navijači lupali prostoriju u kojoj treniraju crno-beli i prekinuli trening

Danas pre 2 sata
Željko Obradović zvanično više nije trener Partizana, klub u krizi pred važne utakmice

Željko Obradović zvanično više nije trener Partizana, klub u krizi pred važne utakmice

Naslovi.ai pre 34 minuta
Vanja Marinković posle nereda: Znate na čijoj smo strani!

Vanja Marinković posle nereda: Znate na čijoj smo strani!

Sport klub pre 34 minuta