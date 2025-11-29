Kakvo će biti vreme u decembru: RHMZ objavio prognozu

Republički hidrometeorološki zavod objavio je sezonsku prognozu za decembar 2025. godine, prema kojoj nas očekuje blaži i prosečno vlažan mesec.

Početak decembra doneće postepeno otopljenje, uz jutarnji mraz i maglu u pojedinim krajevima, dok će tokom dana biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar će biti slab do umeren, istočnog i jugoistočnog pravca. Temperature vazduha biće iznad višegodišnjeg proseka, u proseku za 1 do 2 stepena Celzijusa. U Beogradu i okolini srednja minimalna temperatura biće oko 2 stepena, dok se srednja maksimalna očekuje oko 8,2 stepena Celzijusa. U planinskim