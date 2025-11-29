Kakvo će biti vreme u decembru: RHMZ objavio prognozu

NIN pre 3 sata  |  NIN
Kakvo će biti vreme u decembru: RHMZ objavio prognozu

Republički hidrometeorološki zavod objavio je sezonsku prognozu za decembar 2025. godine, prema kojoj nas očekuje blaži i prosečno vlažan mesec.

Početak decembra doneće postepeno otopljenje, uz jutarnji mraz i maglu u pojedinim krajevima, dok će tokom dana biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar će biti slab do umeren, istočnog i jugoistočnog pravca. Temperature vazduha biće iznad višegodišnjeg proseka, u proseku za 1 do 2 stepena Celzijusa. U Beogradu i okolini srednja minimalna temperatura biće oko 2 stepena, dok se srednja maksimalna očekuje oko 8,2 stepena Celzijusa. U planinskim
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za Srbiju: Oblačno, hladno sa susnežicom i snegom, prvi sneg u Beogradu

Vremenska prognoza za Srbiju: Oblačno, hladno sa susnežicom i snegom, prvi sneg u Beogradu

Naslovi.ai pre 53 minuta
Sneg prekrio planine, na Zlatiboru pala veća količina (VIDEO)

Sneg prekrio planine, na Zlatiboru pala veća količina (VIDEO)

Euronews pre 1 sat
Stiglo je najnovije upozorenje RHMZ Najviše će se zabeleti u ovim delovima zemlje (foto)

Stiglo je najnovije upozorenje RHMZ Najviše će se zabeleti u ovim delovima zemlje (foto)

Alo pre 1 sat
Srbija pod snegom, ovde je ozbiljno zavejalo! Od jutros napadalo 32 centimetra

Srbija pod snegom, ovde je ozbiljno zavejalo! Od jutros napadalo 32 centimetra

Alo pre 2 sata
U nedelju oblačno, sledeće nedelje malo više sunčanih intervala

U nedelju oblačno, sledeće nedelje malo više sunčanih intervala

NoviSad.com pre 2 sata
U nedelju oblačno, temperatura do šest stepeni

U nedelju oblačno, temperatura do šest stepeni

Radio 021 pre 2 sata
RHMZ prognoza za decembar: Hoće li biti snega?

RHMZ prognoza za decembar: Hoće li biti snega?

Pravda pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVremenska prognozaZima

Društvo, najnovije vesti »

Gužve samo na Batrovcima, manji snežni nanosi samo na deonicama u blizini Užica

Gužve samo na Batrovcima, manji snežni nanosi samo na deonicama u blizini Užica

Danas pre 48 minuta
„Antropološka deponija i moralni brlog“: Ćacilend – mesto gde prestaju da važe zakoni države

„Antropološka deponija i moralni brlog“: Ćacilend – mesto gde prestaju da važe zakoni države

Danas pre 18 minuta
Gužve samo na Batrovcima, manji snežni nanosi samo na deonicama u blizini Užica

Gužve samo na Batrovcima, manji snežni nanosi samo na deonicama u blizini Užica

N1 Info pre 42 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju: Oblačno, hladno sa susnežicom i snegom, prvi sneg u Beogradu

Vremenska prognoza za Srbiju: Oblačno, hladno sa susnežicom i snegom, prvi sneg u Beogradu

Naslovi.ai pre 53 minuta
Hezbolah pozvao papu da odbaci izraelsku agresiju tokom njegove posete Libanu

Hezbolah pozvao papu da odbaci izraelsku agresiju tokom njegove posete Libanu

Beta pre 7 minuta