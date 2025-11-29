Vremenska prognoza za Srbiju: Oblačno, hladno sa susnežicom i snegom, prvi sneg u Beogradu, razvedravanje i topliji vazduh sutra

Naslovi.ai pre 45 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju: Oblačno, hladno sa susnežicom i snegom, prvi sneg u Beogradu, razvedravanje i topliji vazduh…

Srbija danas pretežno oblačna i hladna, sa kišom, susnežicom i snegom u većem delu zemlje. Sutra se očekuje razvedravanje i topliji vazduh, sa temperaturama do 10 stepeni.

U Srbiji danas pretežno oblačno i hladno vreme sa kišom, susnežicom i snegom, naročito u brdsko-planinskim predelima gde se očekuje povećanje snežnog pokrivača. Na jugu i jugoistoku biće uglavnom suvo, dok će u Vojvodini i Negotinskoj Krajini padati kiša. Prestanak padavina očekuje se tokom dana u većini krajeva. N1 Info RTS Moj Novi Sad

U Beogradu je jutros pao prvi sneg ove zime, sa tankim snežnim pokrivačem koji se brzo topi. Tokom dana očekuje se oblačno i hladno vreme sa kišom i susnežicom, dok u višim delovima grada pada sneg. Temperatura se kreće oko 1°C. Danas Blic Telegraf

Padavine su zahvatile celu zemlju, sa susnežicom i snegom u većem delu Srbije, dok je na severu i krajnjem jugoistoku bilo kiše. Najintenzivniji sneg pada u zapadnim i jugozapadnim krajevima, uz smanjenu vidljivost i zadržavanje snežnog pokrivača na kolovozu. Telegraf Mondo Glas juga

Javno preduzeće "Putevi Srbije" upozorava vozače na moguću pojavu poledice, naročito na deonicama uz rečne tokove, kotline i klisure, kao i na putnim objektima. Danas

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sutra se očekuje umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme, sa prestankom padavina i razvedravanjem posle podne u većini krajeva. Novi magazin

Sezonska prognoza RHMZ najavljuje blaži i prosečno vlažan decembar sa postepenim otopljenjem, jutarnjim mrazem i maglom u pojedinim krajevima, kao i temperaturama iznad višegodišnjeg proseka. NIN

RHMZ je izdao upozorenje za danas: oblačno i hladno, u većem delu zemlje suvo, sa slabom kišom ili susnežicom u Vojvodini, na istoku i jugoistoku, i slabim snegom u brdsko-planinskim predelima. U drugoj polovini noći očekuje se formiranje magle u nižim predelima. Alo

Na Zlatiboru je pala veća količina snega, a sneg je prekrio brdsko-planinske predele Srbije, dok se u nižim predelima očekuje formiranje magle. Euronews

Do sredine dana sutra padavine će biti na istoku i jugoistoku, a zatim se očekuje razvedravanje i dolazak toplijeg vazduha sa zapada. Jutarnja temperatura biće od -1 do 4 stepena, a najviša dnevna od 4 do 10 stepeni. U Beogradu jutarnja magla, a od sredine dana razvedravanje sa temperaturom do 6 stepeni, što je tri stepena više nego danas. RTS

Povezane vesti »

Vremenska prognoza 30. novembar 2025.

Vremenska prognoza 30. novembar 2025.

RTS pre 49 minuta
Sneg prekrio planine, na Zlatiboru pala veća količina (VIDEO)

Sneg prekrio planine, na Zlatiboru pala veća količina (VIDEO)

Euronews pre 2 sata
Srbija pod snegom, ovde je ozbiljno zavejalo! Od jutros napadalo 32 centimetra

Srbija pod snegom, ovde je ozbiljno zavejalo! Od jutros napadalo 32 centimetra

Alo pre 3 sata
Stiglo je najnovije upozorenje RHMZ Najviše će se zabeleti u ovim delovima zemlje (foto)

Stiglo je najnovije upozorenje RHMZ Najviše će se zabeleti u ovim delovima zemlje (foto)

Alo pre 3 sata
U nedelju oblačno, sledeće nedelje malo više sunčanih intervala

U nedelju oblačno, sledeće nedelje malo više sunčanih intervala

NoviSad.com pre 4 sati
U nedelju oblačno, temperatura do šest stepeni

U nedelju oblačno, temperatura do šest stepeni

Radio 021 pre 4 sati
Kakvo će biti vreme u decembru: RHMZ objavio prognozu

Kakvo će biti vreme u decembru: RHMZ objavio prognozu

NIN pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSnegVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Zavod za očiglednosti

Zavod za očiglednosti

Danas pre 20 minuta
„Imam hiljadu razloga da mrzim Srbe, i samo jedan da ih volim“

„Imam hiljadu razloga da mrzim Srbe, i samo jedan da ih volim“

Danas pre 35 minuta
Vučićević: Televizija Informer pretrpela hakerski napad i sabotažu

Vučićević: Televizija Informer pretrpela hakerski napad i sabotažu

Danas pre 40 minuta
Troje lakše povređenih u saobraćajci kod Bežanijske kose

Troje lakše povređenih u saobraćajci kod Bežanijske kose

Danas pre 1 sat
Jednostavan i jeftin trik: Namirnica iz kuhinje može da vam reši čest zimski problem u automobilu

Jednostavan i jeftin trik: Namirnica iz kuhinje može da vam reši čest zimski problem u automobilu

Danas pre 1 sat