Vremenska prognoza za Srbiju: Oblačno, hladno sa susnežicom i snegom, prvi sneg u Beogradu, razvedravanje i topliji vazduh sutra

Srbija danas pretežno oblačna i hladna, sa kišom, susnežicom i snegom u većem delu zemlje. Sutra se očekuje razvedravanje i topliji vazduh, sa temperaturama do 10 stepeni.

U Srbiji danas pretežno oblačno i hladno vreme sa kišom, susnežicom i snegom, naročito u brdsko-planinskim predelima gde se očekuje povećanje snežnog pokrivača. Na jugu i jugoistoku biće uglavnom suvo, dok će u Vojvodini i Negotinskoj Krajini padati kiša. Prestanak padavina očekuje se tokom dana u većini krajeva. N1 Info RTS Moj Novi Sad

U Beogradu je jutros pao prvi sneg ove zime, sa tankim snežnim pokrivačem koji se brzo topi. Tokom dana očekuje se oblačno i hladno vreme sa kišom i susnežicom, dok u višim delovima grada pada sneg. Temperatura se kreće oko 1°C. Danas Blic Telegraf

Padavine su zahvatile celu zemlju, sa susnežicom i snegom u većem delu Srbije, dok je na severu i krajnjem jugoistoku bilo kiše. Najintenzivniji sneg pada u zapadnim i jugozapadnim krajevima, uz smanjenu vidljivost i zadržavanje snežnog pokrivača na kolovozu. Telegraf Mondo Glas juga

Javno preduzeće "Putevi Srbije" upozorava vozače na moguću pojavu poledice, naročito na deonicama uz rečne tokove, kotline i klisure, kao i na putnim objektima. Danas

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sutra se očekuje umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme, sa prestankom padavina i razvedravanjem posle podne u većini krajeva. Novi magazin

Sezonska prognoza RHMZ najavljuje blaži i prosečno vlažan decembar sa postepenim otopljenjem, jutarnjim mrazem i maglom u pojedinim krajevima, kao i temperaturama iznad višegodišnjeg proseka. NIN

RHMZ je izdao upozorenje za danas: oblačno i hladno, u većem delu zemlje suvo, sa slabom kišom ili susnežicom u Vojvodini, na istoku i jugoistoku, i slabim snegom u brdsko-planinskim predelima. U drugoj polovini noći očekuje se formiranje magle u nižim predelima. Alo

Na Zlatiboru je pala veća količina snega, a sneg je prekrio brdsko-planinske predele Srbije, dok se u nižim predelima očekuje formiranje magle. Euronews

Do sredine dana sutra padavine će biti na istoku i jugoistoku, a zatim se očekuje razvedravanje i dolazak toplijeg vazduha sa zapada. Jutarnja temperatura biće od -1 do 4 stepena, a najviša dnevna od 4 do 10 stepeni. U Beogradu jutarnja magla, a od sredine dana razvedravanje sa temperaturom do 6 stepeni, što je tri stepena više nego danas. RTS