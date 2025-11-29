Vlada pooštrila kontrolu marži: nove obaveze za trgovce, proširen spisak proizvoda bez zamrznute nabavne cene

Politika pre 1 sat
Vlada pooštrila kontrolu marži: nove obaveze za trgovce, proširen spisak proizvoda bez zamrznute nabavne cene

Uvedena je i nova zaštitna klauzula za dobavljače kako bi se sprečilo jednostrano prekidanje saradnje

Vlada Srbije donela je Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe kojom se preciziraju visine marži po tipovima prodaja, a proširen je i spisak proizvoda za koje ne važi ograničenje nabavne cene na cenu od 1. avgusta 2025, ali na koje se odnosi i dalje ograničenje marži prema uredbi, rečeno je Tan‌jugu u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine. Kako je rečeno u resornom ministarstvu, ova uredba će se
