Oglasio se i Wizz Air o situaciji sa Erbasom! Hiljade aviona prizemljeno, otkazani letovi širom sveta, razlog - zračenje

Blic pre 1 sat
Kompanija Wizz Air potvrđuje da je softversko ažuriranje koje je Erbas zahtevao uspešno sprovedeno tokom noći na svim pogođenim avionima iz porodice Airbus A320. Svi današnji letovi se odvijaju prema planu, a ne očekuju se dalja ometanja kao posledica ovog problema. Ovim povodom oglasila se i Er Srbija.

„Bezbednost ostaje najviši i ključni prioritet avio-kompanije i nastavljamo da održavamo najrigoroznije standarde u svakom segmentu našeg poslovanja", izjavio je Diarmuid O'Conghaile, glavni operativni direktor kompanije Wizz Air, navodi se u saopštenju. „Takođe, želim da izrazim iskrenu zahvalnost našim posvećenim WIZZ kolegama koji su tokom cele noći neumorno radili kako bi brzo i efikasno sproveli ažuriranja. Njihova posvećenost omogućila je da naši putnici
