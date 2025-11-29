Airbus izdao hitno upozorenje za sve avione iz porodice A320 - Air Serbia nije pogodjena merama, Wizz Air potvrdio softversko ažuriranje

Flynaissus pre 1 sat
Airbus izdao hitno upozorenje za sve avione iz porodice A320 - Air Serbia nije pogodjena merama, Wizz Air potvrdio softversko…

Airbus je izdao hitno upozorenje svim korisnicima aviona iz A320 porodice nakon što je otkrivena ranjivost u sistemima za kontrolu leta, izazvana kosmičkim zračenjem

Airbus je izdao hitno upozorenje svim korisnicima aviona iz A320 porodice nakon što je otkrivena ranjivost u sistemima za kontrolu leta, izazvana kosmičkim zračenjem Evropska agencija za bezbednost vazduhoplovstva (EASA) odmah je objavila vanrednu direktivu, čime je primena mera postala obavezna za oko 6.000 aviona širom sveta. Problem je otkriven u računarima ELAC 2, koji upravljaju ključnim aerodinamičkim površinama aviona. Određene serije ovih jedinica koriste
