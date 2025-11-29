Problem sa softverom na Erbasu A320 može da poremeti hiljade letova

Problem sa softverom na Erbasu A320 može da poremeti hiljade letova

Putnici su upozoreni na moguće poremećaje u avio-saobraćaju nakon što je evropski konzorcijum za proizvodnju putničkih aviona Erbas identifikovao "značajan broj" aviona modela A320 pogođenih softverskim problemom.

U saopštenju kompanije navodi se da je analiza nedavnog incidenta sa avionom iz serije A320 pokazala da intenzivno sunčevo zračenje može oštetiti podatke ključne za funkcionisanje komandnog sistema leta. "Erbas je zato identifikovao značajan broj aviona A320 koji su trenutno u upotrebi i koji bi mogli biti pogođeni", saopšteno je iz kompanije. Portparol Erbasa je za Skaj Njuz rekao da će neophodna softverska izmena uticati na oko 6.000 aviona.
