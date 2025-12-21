Forbs: Akcije Maska porasle za 4 dana, bogatstvo procenjeno na 749 miliona dolara

Mask je 19. decembra postao prva osoba u istoriji koja je dostigla 700 milijardi dolara

Američki milijarder Ilon Mask ponovo je oborio rekord i njegovo bogatstvo trenutno iznosi 749 milijardi dolara, prenosi Forbs. Mask je 19. decembra postao prva osoba u istoriji koja je dostigla 700 milijardi dolara, a samo četiri dana ranije, oborio je tadašnji rekord dostigavši cifru od 600 milijardi dolara. Do ovog skoka je došlo nakon što je Vrhovni sud Delavera preinačio presudu nižeg suda, kojom mu je bila poništena dodela opcija na akcije „Tesle", koje sada