Ilon Mask oborio sopstveni rekord: Sada vredi 749 milijardi dolara

Danas pre 6 sati  |  FoNet
Samo četiri dana nakon što je postao prvi čovek ikada čija imovina vredi 600 milijardi dolara, Ilon Mask je oborio taj rekord i njegovo bogatstvo od danas vredi 749 milijardi, objavio je Forbs.

Do tog skoka je došlo nakon što je Vrhovni sud Delavera preinačio presudu nižeg suda, kojom mu je bila poništena dodela opcija na akcije Tesle, koje Masku sada vrede 139 milijardi dolara. Nakon ove presude, Tesla je ponovo Maskova najvrednija imovina. Pored opcija na akcije, on poseduje i 12 odsto običnih akcija proizvođača električnih vozila, vrednih 199 milijardi dolara, čime je ukupna vrednost njegovih akcija u Tesli dostigla 338 milijardi. U to nije uračunat
