Ilon Mask nikad bogatiji, obara sve rekorde: Evo kako mu je sada bogatstvo poraslo na 74,9 milijardi dolara, jedna odluka je ključna!

Alo pre 1 sat
Ilon Mask nikad bogatiji, obara sve rekorde: Evo kako mu je sada bogatstvo poraslo na 74,9 milijardi dolara, jedna odluka je…

Američki milijarder Ilon Mask ponovo je oborio rekord i njegovo bogatstvo trenutno iznosi 749 milijardi dolara, prenosi Forbs.

Mask je 19. decembra postao prva osoba u istoriji koja je dostigla 700 milijardi dolara, a samo četiri dana ranije, oborio je tadašnji rekord dostigavši cifru od 600 milijardi dolara. Do ovog skoka je došlo nakon što je Vrhovni sud Delavera preinačio presudu nižeg suda, kojom mu je bila poništena dodela opcija na akcije "Tesle", koje sada vrede 139 milijardi dolara. Nakon ove presude, "Tesla" je ponovo Maskova najvrednija imovina. Pored opcija na akcije, poseduje i
Politika pre 2 minuta
