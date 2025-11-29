Režim služi Srbiju kao „svinjske bajadere“ za bal tajkuna i internacionalnih mufljuza

Adekvatnija poruka za čitavu ovu farsu je „Služimo Srbiju“: kao posluženje, na tacni, na ovalu za mešano meso, Srbiju ubijenu, tranžiranu i pohovanu, mariniranu u korupciji; režim služi Srbiju kao „svinjske bajadere“ za bal tajkuna i Gadne Internacionale Mufljuza, služi Srbiju kao predjelo nenajedima koji – kada vide da ima – uvek dolaze po više. Tako oni služe Srbiju

Nadrealna farsa, vazduh i voda, bela i crna magija Balkana, o kojoj sam dosta pisao ranije, sve se jače oseća i u Beogradu. Ovoga puta, sa primesama tragedije. Atmosfera je šizofrena. Sto metara ovamo, najevropskiji grad na svetu, sa punim kafićima, fantastično obučenim ljudima, ljubaznim osmesima, izvrsnom hranom i pićima, knjižarama i galerijama. Na tim mestima, Beograd je najcivilizovaniji grad na svetu. Sto metara tamo, vrata pakla, sa maskiranim huliganima,