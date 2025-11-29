Režim služi Srbiju kao „svinjske bajadere“ za bal tajkuna i internacionalnih mufljuza

Radar pre 38 minuta  |  Lazar Džamić
Režim služi Srbiju kao „svinjske bajadere“ za bal tajkuna i internacionalnih mufljuza

Adekvatnija poruka za čitavu ovu farsu je „Služimo Srbiju“: kao posluženje, na tacni, na ovalu za mešano meso, Srbiju ubijenu, tranžiranu i pohovanu, mariniranu u korupciji; režim služi Srbiju kao „svinjske bajadere“ za bal tajkuna i Gadne Internacionale Mufljuza, služi Srbiju kao predjelo nenajedima koji – kada vide da ima – uvek dolaze po više. Tako oni služe Srbiju

Nadrealna farsa, vazduh i voda, bela i crna magija Balkana, o kojoj sam dosta pisao ranije, sve se jače oseća i u Beogradu. Ovoga puta, sa primesama tragedije. Atmosfera je šizofrena. Sto metara ovamo, najevropskiji grad na svetu, sa punim kafićima, fantastično obučenim ljudima, ljubaznim osmesima, izvrsnom hranom i pićima, knjižarama i galerijama. Na tim mestima, Beograd je najcivilizovaniji grad na svetu. Sto metara tamo, vrata pakla, sa maskiranim huliganima,
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Da li Ostoja „malteriše“ i Zvezdu i Partizan: LSV sumnja da iza prodaje ulaznica večitim rivalima stoje isti ćaci tajkuni…

Da li Ostoja „malteriše“ i Zvezdu i Partizan: LSV sumnja da iza prodaje ulaznica večitim rivalima stoje isti ćaci tajkuni

Nova pre 7 sati
Rok za nominacije za godišnju nagradu „Svetioničari“ za izuzetan doprinos borbi protiv korupcije produžen do 25. decembra: NKD…

Rok za nominacije za godišnju nagradu „Svetioničari“ za izuzetan doprinos borbi protiv korupcije produžen do 25. decembra: NKD

Danas pre 10 sati
Pokušali da sakriju vožnju od 4,4 promila! Uhapšeni policajci u Vranju, trezan čovek završio u bolnici umesto pijanog vozača…

Pokušali da sakriju vožnju od 4,4 promila! Uhapšeni policajci u Vranju, trezan čovek završio u bolnici umesto pijanog vozača

Dnevnik pre 2 dana
Bivša Ministarka: Generalštab je Grenelova ideja, o tome se dogovorio sa Sinišom Malim

Bivša Ministarka: Generalštab je Grenelova ideja, o tome se dogovorio sa Sinišom Malim

Beta pre 1 dan
Bivši predsednik kažnjen s 11 godina zatvora zbog raspuštanja Parlamenta

Bivši predsednik kažnjen s 11 godina zatvora zbog raspuštanja Parlamenta

Novi magazin pre 1 dan
Bivši predsednik kažnjen s 11 godina zatvora zbog raspuštanja Parlamenta

Bivši predsednik kažnjen s 11 godina zatvora zbog raspuštanja Parlamenta

Radio sto plus pre 1 dan
Uhapšena dva saobraćajca iz Vranja, osumnjičeni da su prikrili 4,42 promila kod jednog vozača

Uhapšena dva saobraćajca iz Vranja, osumnjičeni da su prikrili 4,42 promila kod jednog vozača

Vranje news pre 1 dan

Ključne reči

Balkantajkunikorupcija

Društvo, najnovije vesti »

Vremeplov: Pre 80 godina ukinuta monarhija i sva prava kralja Petra II Karađorđevića

Vremeplov: Pre 80 godina ukinuta monarhija i sva prava kralja Petra II Karađorđevića

RTV pre 28 minuta
Otkud svi ti Azijati

Otkud svi ti Azijati

Radar pre 38 minuta
Režim služi Srbiju kao „svinjske bajadere“ za bal tajkuna i internacionalnih mufljuza

Režim služi Srbiju kao „svinjske bajadere“ za bal tajkuna i internacionalnih mufljuza

Radar pre 38 minuta
Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas pre 38 minuta
Nova: Ministar Selaković nije došao na saslušanje u JTOK u svojstvu osumnjičenog u slučaju Generalštab

Nova: Ministar Selaković nije došao na saslušanje u JTOK u svojstvu osumnjičenog u slučaju Generalštab

Danas pre 1 sat