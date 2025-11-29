Akademac: Cena plastičnog komfora (RTV1, 12.05)

RTV pre 31 minuta  |  RTV
Akademac: Cena plastičnog komfora (RTV1, 12.05)

NOVI SAD - Studentska emisija Akademac otvara temu koju odavno ne bi smeli ignorisati - cenu plastičnog otpada. Koliko zaista košta svaka plastična flaša koju bacimo? Šta se dešava sa plastikom kada nestane iz našeg vidokruga? Gde završava mikroplastika i zašto je već nalazimo u vodi, hrani, pa i u nama samima?

Na ova i mnoga druga važna pitanja odgovara prof. dr Dejan Ubavin koji nam dolazi sa PMF-a. Njegovo ime vezuje se za naučno razumevanje i borbu protiv zagađenja. Otkriće nam šta poručuje nauka ali i kako da otkrijemo moć malih koraka u rešavanju velikih problema. U delu emisije koji je rezervisan za rubriku, upoznajte našeg najboljeg mladog naučnika koji u Akademcu poziva studente doktorante da se pridruže njegovom timu u Dortmundu. Urednica i autorka serijala:
Otvori na rtv.rs

Novi Sad »

Moderna galerija – Razgovor sa umetnicima

Moderna galerija – Razgovor sa umetnicima

ObjektiVa pre 1 sat
Obeležavanje godišnjice studentskih zahteva: Šesnaestominutna tišina pa plenum

Obeležavanje godišnjice studentskih zahteva: Šesnaestominutna tišina pa plenum

Danas pre 8 sati
Nacionalne televizije kroz sliku na godišnjicu pada nadstrešnice: Slučaj Bačulov poslužio da „zatrpa“ masovni skup u Novom Sadu…

Nacionalne televizije kroz sliku na godišnjicu pada nadstrešnice: Slučaj Bačulov poslužio da „zatrpa“ masovni skup u Novom Sadu

Danas pre 9 sati
„Ukazali smo na rizik po stabilnost terena” Inobačka: Urušio se deo saobraćajnice Centra izvrsnosti u Kragujevcu zbog susednog…

„Ukazali smo na rizik po stabilnost terena” Inobačka: Urušio se deo saobraćajnice Centra izvrsnosti u Kragujevcu zbog susednog gradilišta

Dnevnik pre 1 dan
Signali RTV-a traže odgovore: Da li će OFAC produžiti licencu NIS-u, da li će mađarski MOL kupiti ruski udeo?

Signali RTV-a traže odgovore: Da li će OFAC produžiti licencu NIS-u, da li će mađarski MOL kupiti ruski udeo?

RTV pre 5 sati
Traži se hitna istraga: Nada Spalević (NPS) poziva na utvrđivanje odgovornosti za urušavanje saobraćajnice u Kragujevcu

Traži se hitna istraga: Nada Spalević (NPS) poziva na utvrđivanje odgovornosti za urušavanje saobraćajnice u Kragujevcu

Serbian News Media pre 8 sati
Ko je odgovoran za urušavanje saobraćajnice kod Centra izvrsnosti u Kragujevcu: Oglasila se kompanija Inobačka

Ko je odgovoran za urušavanje saobraćajnice kod Centra izvrsnosti u Kragujevcu: Oglasila se kompanija Inobačka

Telegraf pre 12 sati
Novi Sad »

Ključne reči

Novi Sad

Vojvodina, najnovije vesti »

Akademac: Cena plastičnog komfora (RTV1, 12.05)

Akademac: Cena plastičnog komfora (RTV1, 12.05)

RTV pre 31 minuta
"Second Hand Free Market" u Klari i Rosi - više od obične razmene!

"Second Hand Free Market" u Klari i Rosi - više od obične razmene!

Subotica.com pre 1 dan
Digitalna budućnost privrede: RPK Subotica predstavila nove platforme i dodelila godišnje nagrade

Digitalna budućnost privrede: RPK Subotica predstavila nove platforme i dodelila godišnje nagrade

Subotica.com pre 1 dan
Somborska lazarica bliži se svečanom otkrivanju Kamenje sa svetih mesta ugrađeno u temelje

Somborska lazarica bliži se svečanom otkrivanju Kamenje sa svetih mesta ugrađeno u temelje

Dnevnik pre 1 dan
Ovaj grad u Vojvodini brine o svojim mamama: Trudnicama bez posla više od 100.000 dinara

Ovaj grad u Vojvodini brine o svojim mamama: Trudnicama bez posla više od 100.000 dinara

Dnevnik pre 1 dan