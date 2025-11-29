Akademac: Cena plastičnog komfora (RTV1, 12.05)

NOVI SAD - Studentska emisija Akademac otvara temu koju odavno ne bi smeli ignorisati - cenu plastičnog otpada. Koliko zaista košta svaka plastična flaša koju bacimo? Šta se dešava sa plastikom kada nestane iz našeg vidokruga? Gde završava mikroplastika i zašto je već nalazimo u vodi, hrani, pa i u nama samima?

Na ova i mnoga druga važna pitanja odgovara prof. dr Dejan Ubavin koji nam dolazi sa PMF-a. Njegovo ime vezuje se za naučno razumevanje i borbu protiv zagađenja. Otkriće nam šta poručuje nauka ali i kako da otkrijemo moć malih koraka u rešavanju velikih problema. U delu emisije koji je rezervisan za rubriku, upoznajte našeg najboljeg mladog naučnika koji u Akademcu poziva studente doktorante da se pridruže njegovom timu u Dortmundu. Urednica i autorka serijala: