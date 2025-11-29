Tramp poništava sva dokumenata koje je "pospani" Džo Bajden potpisao autopenom

RTV pre 33 minuta  |  Tanjug
VAŠINGTON - Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je danas da poništava sve naloge i dokumente koje je bivši američki predsednik Džozef Bajden potpisao autopenom, mehaničkim uređajem koji reprodukuje potpis.

"Svaki dokument koji je 'Pospani' Džo Bajden potpisao autopenom, što je bilo približno 92 odsto njih, ovim se poništava i nema dalje snage niti dejstva. Autopen nije dozvoljen bez posebnog odobrenja predsednika Sjedinjenih Država.", naveo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Tramp je dodao i da poništava sve izvršne naredbe i sve ostalo što nije lično potpisao "pokvareni Džo Bajeden", jer su, kako ističe, ljudi koji su upravljali autopenom to
