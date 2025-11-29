Tramp udario na Bajdena: Poništio dokumenta potpisana autopenom: "On nije bio uključen u proces"

Dokumenti potpisani autopenom gube pravnu snagu Tramp je izjavio da Bajden nije bio direktno uključen u proces potpisivanja Američki predsednik Donald Tramp saopštio je danas da se sva dokumenta koja je njegov prethodnik Džo Bajden potpisao pomoću autopena poništavaju i više nemaju nikakvu pravnu snagu.

Tramp je naveo da je autopenom (mehaničkim uređajem koji replicira potpis) potpisano 92 odsto dokumenata. "Svaki dokument koji je Pospani Džo Bajden potpisao autopenom, a takvih je bilo približno 92 odsto, ovim se ukida i više nema nikakvu pravnu snagu ni dejstvo", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social. "Džo Bajden nije bio uključen u proces autopen-a i, ako kaže da jeste, biće optužen za krivokletstvo", dodao je. Bajden je tokom mandata potpisao 162