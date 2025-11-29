UKRAJINSKA KRIZA: Eksplozije odjekivale Kijevom, poginule tri osobe; FSB: Sprečen napad na gasovod u Moskovskoj oblasti

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1.375. dan. Tokom noći su eksplozije odjekivale glavnom gradom Ukrajine. Ukrajinske vlasti saopštile su da su u noćašnjim vazdušnim napadima na Kijev tri osobe poginule, a da je 15 povređeno. Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) saopštila je da je sprečila eksploziju koju su, kako tvrde, planirale da izazovu ukrajinske obaveštajne službe na gasovodu u Serpuhovskom okrugu Moskovske oblasti.

Bivši glavni savetnik ukrajinskog predsednika, Andrij Jermak, poručio je da odlazi na front, i to nekoliko sati nakon što je podneo ostavku, potvrdivši za "Njujork post" da je spreman na "bilo kakve odmazde" posle racije koju je u njegovom domu sproveo Nacionalni biro za borbu protiv korupcije. Nije precizirao kada, ni na koji način planira da se priključi frontu. Volodimir Zelenski je zahvalio Jermaku što je ukrajinski stav u pregovorima uvek predstavljao "tačno