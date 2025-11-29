Sa Murinjom uvek drama - Pavlidis u nadoknadi doneo pobedu Benfiki u Ronaldovom gradu

Fudbaleri Benfike stigli su do treće uzastopne pobede u svim takmičenjima pošto su večeras, golom Vangelisa Pavlidisa u nadoknadi utakmice, slavili na gostovanju Nasionalu u meču 12. kola portugalskog šampionata.

Nakon prilično turbulentne pobede u Kupu Portugala protiv trećeligaša Atletika te velikog podviga na gostovanju Ajaksu u Ligi šampiona, Benfika je smiraj meseca dočekala na gostovanju na Madeiri i malo je nedostajalo da se "duhovi prošlosti" vrate. Domaćin iz rodnog mesta Kristijana Ronalda odoleo je izabranicima Žozea Murinja u prvom poluvremenu, a jedino veliko uzbuđenje viđeno je u 44. minutu kada je poništen pogodak Pavlidisa. Delovalo je da je neefikasnost