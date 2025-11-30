Maduro spreman za rat

Nakon što je američki predsednik Donald Tramp ove nedelje najavio da će Sjedinjene Američke Države "vrlo brzo" započeti kopnene operacije protiv mreža narko-trgovaca u Venecueli, političke tenzije između Vašingtona i Karakasa dodatno su se produbile.

Tramp je u subotu poručio da će vazdušni prostor iznad i oko Venecuele biti "u potpunosti zatvoren", navodeći da je reč o novoj meri u okviru pojačanog pritiska na vladu venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, prenosi Rojters. Prema navodima agencije, SAD već mesecima sprovode vazdušne i pomorske napade na brodove za koje se sumnja da prevoze drogu kroz Karibe i Pacifik, dok se paralelno u regionu povećava prisustvo američkih vojnih jedinica. Rojters takođe