Maduro spreman za rat

B92 pre 3 sata
Nakon što je američki predsednik Donald Tramp ove nedelje najavio da će Sjedinjene Američke Države "vrlo brzo" započeti kopnene operacije protiv mreža narko-trgovaca u Venecueli, političke tenzije između Vašingtona i Karakasa dodatno su se produbile.

Tramp je u subotu poručio da će vazdušni prostor iznad i oko Venecuele biti "u potpunosti zatvoren", navodeći da je reč o novoj meri u okviru pojačanog pritiska na vladu venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, prenosi Rojters. Prema navodima agencije, SAD već mesecima sprovode vazdušne i pomorske napade na brodove za koje se sumnja da prevoze drogu kroz Karibe i Pacifik, dok se paralelno u regionu povećava prisustvo američkih vojnih jedinica. Rojters takođe
Trampova ratna armada pred vratima Venecuele! Maduro spreman da je brani, 8 miliona boraca čeka američke osvajače, njih 4,5 miliona u punom gasu!

Tramp najavio novi rat, a Maduro haos i pakao: Najveće američko vojno raspoređivanje u regionu od invazije na Panamu

"Osam miliona ljudi spremno za rat!" Na nebu se pojavio zloslutni znak, nižu se upozorenja koja lede krv: "Nikad nije bilo opasnije, biće pakao"

Maduro spreman za borbu sa Amerikom, poziva milione! Tramp mu otvoreno objavio rat?

Trump: Vrlo brzo će se započeti s kopnenim operacijama kako bi se zaustavile mreže trgovaca drogom u Venezueli

Venecuela osudila izjavu Trampa o zatvaranju vazdušnog prostora iznad te zemlje

Karakas osudio Trampovu pretnju da smatra vazdušni prostor Venecuele kao zatvoren

