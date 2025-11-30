Ukrajinski pregovarači danas u SAD razgovaraju o planu za okončanje rata sa Rusijom

Beta pre 50 minuta

Ukrajinski pregovarači danas će u SAD razgovarati o američkom planu za okončanje rata sa Rusijom, u momentu kada je Kijev pod jakim vojnim i političkim pritiscima.

Državni sekretar SAD Marko Rubio i izaslanik Donalda Trampa Stiv Vitkof će primiti ukrajinsku delegaciju na Floridi, preneo je jedan američki zvaničnik.

Ovaj sastanak se odvija u napetom vojnom kontekstu, gde ruska vojska napreduje na istoku Ukrajine, nastavlja napade dronovima na Ukrajinu koja uzvraća napadima na ruska energetska postrojenja, a sve to neposredno nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski otpustio svog šefa kabineta Andrija Jermaka optuženog za korupciju.

Razgovori bi trebalo da se nastave na osnovu izmena američkog plana, dogovorenih pre nedelju dana između Amerikanaca, Ukrajinaca i Evropljana u Ženevi, rekao je Zelenski.

SAD su pre deset dana predstavile projekat od 28 tačaka namenjen okončanju sukoba koji traje još od februara 2022. godine. Smatran vrlo povoljnim za Rusiju plan je izmenjen i treba da bude finalizovan uz odobrenje zaraćenih strana i Evropljana, iako Kijev strahuje da će morati da napravi velike ustupke.

"Američka strana je konstruktivna i u narednim danima će biti moguće precizirati naredne etape da se utvrdi kako okončati rat dostojanstveno", rekao je juče ukrajinski predsednik.

Francuski predsednik Emanuel Makron će ponovo primiti Zelenskog u ponedeljak u Parizu, tri dana nakon otpuštanja uticajnog šefa kabineta Andrija Jermaka i posle velike istrage o korupciji u energetskom sektoru Ukrajine.

U nastojanju da zadrži vojnu težinu u diplomatskim pregovorima Kijev je juče lansirao dronove na veliki naftni terminal u ruskoj luci Novorosijsk. Iz tog terminala se izvozi nafta preko jednog od najvažnijih naftovoda na svetu koji kreće od naftnih polja Kazahstana na Kaspijskom moru i prelazi preko Rusije do Crnog mora. Konzorcijum Kaspijskog nafotovoda, koji upravlja ovim naftovodom je potvrdio da je u "terorističkom napadu" pomorskih dronova onesposobljeno jedno od tri priključenja terminala preko koga se utovaruje nafta na tankere.

Kijev nije komentarisao taj napad, ali je preuzeo odgovornost u subotu za napad na dva tankera u Crnom moru kod Turske, navodeći da su pomorskim dronovima pogodili brodove ruske fantomske flote koju Moskva koristi da zaobiđe zapadne sankcije.

Prema izvoru u ukrajinskoj bezbednosnoj službi (SBU) brodovi su bili prazni u trenutku napada i išli su ka ruskoj luci Novorosijsk da budu natovareni energentima.

Poslednjih meseci ukrajinska vojska redovno cilja ruska naftna postrojenja i rafinerije u nastojanju da poremeti prodaju energenata što omogućava Moskvi da finansira rat.

S druge strane Moskva nastavlja velike noćne napade na Ukrajinu. Noćas je u napadu na Višgorod u Kijevskoj oblasti jedna osoba poginula a 11 je povređeno, od kojih je šest prebačeno u bolnicu, prema izjavama ukrajinskih zvaničnika. Prethodne noći od petka na subotu 36 ruskih raketa i 596 dronova pogodilo je glavni grad Ukrajine, prema navodima ukrajinskih vazduhoplovnih snaga, a zbog toga je bez struje ostalo najmanje 600.000 korisnika.

