Većina graničnih prelaza BiH ne radi - pao informacioni sistem

Beta pre 1 sat

Na većini graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini (BiH) danas nije moguće proći jer je "pao informacioni sistem", objavili su sarajevski mediji.

Navodi se da je reč o većem kvaru, zbog čega se stvara velika gužva.

Ponegde se provere dokumenata vrše ručno.

Sistem je "pao" u 12.00 časova i nije poznato do kada će trajati popravka, ali, dodaje se, ovakvi slučajevi se uglavnom rešavaju u roku od nekoliko sati.

Automo-moto klub BIHAMK je prvo izvestio da je do pada sistema došlo na prelazima između BiH i Srbije koji su u nadležnosti Terenske kancelarije Zvornik: granični prelazi Karakaj, Šepak, Zvornik i Skelani.

Naknadno su iz BIHAMK za sarajevski portal Kliks (Klix.ba) potvrdili da je reč o većem kvaru na svim graničnim prelazima sa Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom.

Na pojedinim graničnim prelazima, poput GP Vardište, na istoku BIH, kod Višegrada, uopšte nije moguće preći granicu, zbog čega čekaju dugačke kolone vozila.

(Beta, 30.11.2025)