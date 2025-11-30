Većina graničnih prelaza BiH ne radi - pao informacioni sistem

N1 Info pre 4 sati  |  Beta
Većina graničnih prelaza BiH ne radi - pao informacioni sistem

Na većini graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini (BiH) danas nije moguće proći jer je "pao informacioni sistem", objavili su sarajevski mediji.

Navodi se da je reč o većem kvaru, zbog čega se stvara velika gužva. Ponegde se provere dokumenata vrše ručno. Sistem je "pao" u 12.00 časova i nije poznato do kada će trajati popravka, ali, dodaje se, ovakvi slučajevi se uglavnom rešavaju u roku od nekoliko sati. Automo-moto klub BIHAMK je prvo izvestio da je do pada sistema došlo na prelazima između BiH i Srbije koji su u nadležnosti Terenske kancelarije Zvornik: granični prelazi Karakaj, Šepak, Zvornik i
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Kvar otklonjen, granice BiH ponovo otvorene za saobraćaj

Kvar otklonjen, granice BiH ponovo otvorene za saobraćaj

Euronews pre 1 sat
Kolaps na granici između komšijske zemlje i Srbije: Pao sistem, formirale se dugačke kolone, dodatni problem stvara i ova stvar…

Kolaps na granici između komšijske zemlje i Srbije: Pao sistem, formirale se dugačke kolone, dodatni problem stvara i ova stvar

Blic pre 3 sata
Velike gužve na graničnim prelazima sa BiH zbog pada sistema, kvar otklonjen

Velike gužve na graničnim prelazima sa BiH zbog pada sistema, kvar otklonjen

Vesti online pre 3 sata
Većina graničnih prelaza u BiH blokirana: Pao informacioni sistem, provere ručno, kolone sve duže

Većina graničnih prelaza u BiH blokirana: Pao informacioni sistem, provere ručno, kolone sve duže

Ozon pre 3 sata
Haos na granicama zbog pada sistema Otežan ulazak u Srbiju i druge zemlje iz Bosne i Hercegovine

Haos na granicama zbog pada sistema Otežan ulazak u Srbiju i druge zemlje iz Bosne i Hercegovine

Dnevnik pre 3 sata
Kolaps! Na graničnim prelazima BiH pao sistem, saobraćaj na prelazima sa Srbijom bio obustavljen

Kolaps! Na graničnim prelazima BiH pao sistem, saobraćaj na prelazima sa Srbijom bio obustavljen

Telegraf pre 3 sata
Većina graničnih prelaza BiH ne radi - pao informacioni sistem

Većina graničnih prelaza BiH ne radi - pao informacioni sistem

Beta pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaBosna i HercegovinaZvornik

Balkan, najnovije vesti »

Kvar otklonjen, granice BiH ponovo otvorene za saobraćaj

Kvar otklonjen, granice BiH ponovo otvorene za saobraćaj

Euronews pre 1 sat
Olimpijski centar Jahorina otkazao nastup Ace Lukasa nakon fotografije s Orićem i Dodikove reakcije

Olimpijski centar Jahorina otkazao nastup Ace Lukasa nakon fotografije s Orićem i Dodikove reakcije

Euronews pre 1 sat
Zbog slike sa Naserom Orićem Lukasu otkazan nastup na Jahorini! Oglasili se hitno sa planine: Uznemirio je javnost u Republici…

Zbog slike sa Naserom Orićem Lukasu otkazan nastup na Jahorini! Oglasili se hitno sa planine: Uznemirio je javnost u Republici Srpskoj

Kurir pre 40 minuta
Izgorelo potkrovlje zgrade, od stanova ostao samo garež i lom! Vatrogasci pronašli dva tela nakon buktinje u Rijeci…

Izgorelo potkrovlje zgrade, od stanova ostao samo garež i lom! Vatrogasci pronašli dva tela nakon buktinje u Rijeci: Uznemirujući prizori sa lica mesta! (foto)

Kurir pre 55 minuta
Zbog ove greške ostao bez 300 evra za tren oka: Sve počelo pozivom, pa preraslo u noćnu moru! MUP ima važne savete kako da se…

Zbog ove greške ostao bez 300 evra za tren oka: Sve počelo pozivom, pa preraslo u noćnu moru! MUP ima važne savete kako da se zaštitite od internet prevara

Kurir pre 25 minuta