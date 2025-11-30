Većina graničnih prelaza BiH ne radi - pao informacioni sistem

Na većini graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini (BiH) danas nije moguće proći jer je "pao informacioni sistem", objavili su sarajevski mediji.

Navodi se da je reč o većem kvaru, zbog čega se stvara velika gužva. Ponegde se provere dokumenata vrše ručno. Sistem je "pao" u 12.00 časova i nije poznato do kada će trajati popravka, ali, dodaje se, ovakvi slučajevi se uglavnom rešavaju u roku od nekoliko sati. Automo-moto klub BIHAMK je prvo izvestio da je do pada sistema došlo na prelazima između BiH i Srbije koji su u nadležnosti Terenske kancelarije Zvornik: granični prelazi Karakaj, Šepak, Zvornik i