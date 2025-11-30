53. dan sankcija: Srbija čeka odluku SAD o licenci za NIS! Orban obećao: "Biće nafte"

Blic pre 24 minuta
53. dan sankcija: Srbija čeka odluku SAD o licenci za NIS! Orban obećao: "Biće nafte"

I dalje isčekujemo odgovor Stejt departmenta i kancelarije OFAK da li će biti produžena licenca za rad NIS-a. Od toga direktno zavisi nastavak redovnog rada rafinerije u Pančevu, koja će, kako je izjavila ministarka Dubravka Đedović Handanović, ostati u fazi tople cirkulacije do utorka, 2. decembra, dok država ubrzava uvoz naftnih derivata kako bi izbegla bilo kakav rizik po snabdevanje tržišta.

Mađarski premijer Viktor Orban izneo je detalje razgovora sa Vladimirom Putinom u Moskvi, istakavši da mu je ruski predsednik garantovao uredne isporuke nafte i gasa, bez obzira na rat i aktuelne udare na ruske rafinerije. „Praćenje izuzeća od sankcija, snabdevanja i logistike pokazalo je da moramo imati rezerve i dogovore na svim stranama. Najvažnije je da smo od ruskog predsednika dobili garancije da ćemo imati ugovorene količine energenata, ove zime i tokom
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

NIS i dalje čeka odluku Stejt departmenta o licenci – koja su najbolja moguća rešenja

NIS i dalje čeka odluku Stejt departmenta o licenci – koja su najbolja moguća rešenja

RTV pre 5 minuta
NIS i dalje čeka odluku Stejt departmenta o licenci – koja su najbolja moguća rešenja

NIS i dalje čeka odluku Stejt departmenta o licenci – koja su najbolja moguća rešenja

RTS pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinPančevoMoskvanaftaViktor Orban

Ekonomija, najnovije vesti »

NIS i dalje čeka odluku Stejt departmenta o licenci – koja su najbolja moguća rešenja

NIS i dalje čeka odluku Stejt departmenta o licenci – koja su najbolja moguća rešenja

RTV pre 5 minuta
Podnete prijave protiv osmorice zbog incidenata ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu

Podnete prijave protiv osmorice zbog incidenata ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu

Radio 021 pre 10 minuta
53. dan sankcija: Srbija čeka odluku SAD o licenci za NIS! Orban obećao: "Biće nafte"

53. dan sankcija: Srbija čeka odluku SAD o licenci za NIS! Orban obećao: "Biće nafte"

Blic pre 24 minuta
NIS i dalje čeka odluku Stejt departmenta o licenci – koja su najbolja moguća rešenja

NIS i dalje čeka odluku Stejt departmenta o licenci – koja su najbolja moguća rešenja

RTS pre 40 minuta
Oglasio se direktor PIO fonda: Evo koliko će biti veća prosečna decembarska penzija

Oglasio se direktor PIO fonda: Evo koliko će biti veća prosečna decembarska penzija

Alo pre 1 sat