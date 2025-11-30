Stanić: Ukoliko NIS ne dobije licencu vrednost kompanije će opadati

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije rekao je danas da bi bilo veliko razočarenje da ne dođe do produženja licence za rad Naftnoj indsutriji Srbije i dodao da prestanak rada rafinerije na kraći rok ne bi bio problem, ali da cela situacija umanjuje vrednost NIS-a.

Stanić je rekao da očekuje da u ponedeljak stigne informacija vezana za licencu i dodao da su očekivanja za izdavanje licence za produžetak rada NIS-u velika, s obzirom na informacije koje stižu i iz Vlade i iz Janafa. "Sa treće strane govori se o tome da je OFAK spreman da potvrdi tu licencu, međutim čeka se odluka te više instance za koje odgovara i OFAK, a to je američki Stejt department, odnosno praktično njihovo Ministarstvo spoljnih poslova'', rekao je Stanić
