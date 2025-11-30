Stanić: Ukoliko NIS ne dobije licencu vrednost kompanije će opadati

Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije rekao je danas da bi bilo veliko razočarenje da ne dođe do produženja licence za rad Naftnoj indsutriji Srbije i dodao da prestanak rada rafinerije na kraći rok ne bi bio problem, ali da cela situacija umanjuje vrednost NIS-a.

Stanić je rekao da očekuje da u ponedeljak stigne informacija vezana za licencu i dodao da su očekivanja za izdavanje licence za produžetak rada NIS-u velika, s obzirom na informacije koje stižu i iz Vlade i iz Janafa. "Sa treće strane govori se o tome da je OFAK spreman da potvrdi tu licencu, međutim čeka se odluka te više instance za koje odgovara i OFAK, a to je američki Stejt department, odnosno praktično njihovo Ministarstvo spoljnih poslova'', rekao je Stanić