(Mapa) Još danas padavine, a onda totalni preokret: Narednih 10 dana ni traga zimi, samo u ovom delu zemlje temperatura pada na ispod -10

Blic pre 1 sat
(Mapa) Još danas padavine, a onda totalni preokret: Narednih 10 dana ni traga zimi, samo u ovom delu zemlje temperatura pada…

U ponedeljak i utorak se prognozira malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima Od 3. do 7. decembra očekuje se umereno do potpuno oblačno i toplije vreme, uz povremenu kišu u određenim regionima Još danas se u Srbiji, pod uticajem ciklona, očekuju slabe padavine ponegde u zemlji, a potom stiže potpuni vremenski preokret.

Meteorolozi najavljuju stabilniji period koji počinje sutra, odnosno u ponedeljak, i koji bi mogao da potraje najmanje deset dana, a moguće i do pune dve nedelje. U tom intervalu vreme će uglavnom biti suvo i relativno toplo. Prema prognozi meteorologa amatera Marka Čubrila, građani ipak treba da budu na oprezu, jer će noći biti maglovite, ponegde i uz mraz. - Tokom dana u mestima gde ne bude niskih oblaka biće relativno sunčano i toplo. Do polovine meseca trenutno
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Oblaci odlaze ka istoku – stiže topliji vazduh, temperatura do 10 stepeni

Oblaci odlaze ka istoku – stiže topliji vazduh, temperatura do 10 stepeni

RTS pre 1 sat
Srbija danas pod gustom maglom i oblačnim nebom! Meteorolozi upozoravaju na iznenadni preokret tokom dana, evo šta nas čeka!

Srbija danas pod gustom maglom i oblačnim nebom! Meteorolozi upozoravaju na iznenadni preokret tokom dana, evo šta nas čeka!

Alo pre 1 sat
Kiša i sneg danas u ovim delovima Srbije: Sledi razvedravanje, temperatura do 10 stepeni

Kiša i sneg danas u ovim delovima Srbije: Sledi razvedravanje, temperatura do 10 stepeni

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Ekipa iz Srbije osvojila četiri medalje na informatičkoj olimpijadi u Bukureštu

Ekipa iz Srbije osvojila četiri medalje na informatičkoj olimpijadi u Bukureštu

RTV pre 15 minuta
Regruti u tri grupe, obuka, pa vežbe slažu se kockice za uvođenje obaveznog vojnog roka: Sada je spreman i novac, ostao je još…

Regruti u tri grupe, obuka, pa vežbe slažu se kockice za uvođenje obaveznog vojnog roka: Sada je spreman i novac, ostao je još jedan korak

Blic pre 5 minuta
Srednjoškolci iz Srbije osvojili četiri medalje na informatičkoj olimpijadi u Rumuniji

Srednjoškolci iz Srbije osvojili četiri medalje na informatičkoj olimpijadi u Rumuniji

Radio 021 pre 10 minuta
Ove reči morate izgovoriti, zamisliti želju i zapaliti sveću: Danas slavimo Svetog Grigorija Čudotvorca

Ove reči morate izgovoriti, zamisliti želju i zapaliti sveću: Danas slavimo Svetog Grigorija Čudotvorca

Telegraf pre 10 minuta
Na naplatnoj stanici Zmajevo vozila čekaju 45 minuta

Na naplatnoj stanici Zmajevo vozila čekaju 45 minuta

RTV pre 25 minuta