(Mapa) Još danas padavine, a onda totalni preokret: Narednih 10 dana ni traga zimi, samo u ovom delu zemlje temperatura pada na ispod -10

U ponedeljak i utorak se prognozira malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima Od 3. do 7. decembra očekuje se umereno do potpuno oblačno i toplije vreme, uz povremenu kišu u određenim regionima Još danas se u Srbiji, pod uticajem ciklona, očekuju slabe padavine ponegde u zemlji, a potom stiže potpuni vremenski preokret.

Meteorolozi najavljuju stabilniji period koji počinje sutra, odnosno u ponedeljak, i koji bi mogao da potraje najmanje deset dana, a moguće i do pune dve nedelje. U tom intervalu vreme će uglavnom biti suvo i relativno toplo. Prema prognozi meteorologa amatera Marka Čubrila, građani ipak treba da budu na oprezu, jer će noći biti maglovite, ponegde i uz mraz. - Tokom dana u mestima gde ne bude niskih oblaka biće relativno sunčano i toplo. Do polovine meseca trenutno