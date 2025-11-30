Panika u Parizu! Hitna evakuacija zaposlenih francuske televizije, stigla dojava o bombi: emitovanje stalo, psi tragači traže eksploziv

Blic pre 6 sati
Panika u Parizu! Hitna evakuacija zaposlenih francuske televizije, stigla dojava o bombi: emitovanje stalo, psi tragači traže…

Program je bio prekinut zbog dojave o bombi Nije poznato da li je policija našla osobu koja je javila da je eksploziv u sedištu Francuske policije Sedište Francuske televizije (France Televisions) evakuisano je danas nakon dojave o bombi, javljaju francuski mediji.

Policija i tim pasa za detektovanje ekspoloziva trenutno su na licu mesta radi provere, prenosi Figaro. Zaposleni u Francuskoj televiziji, čije je sedište u 15. arondismanu u Parizu, evakuisani su kasno popodne nakon što su ih vlasti obavestile da su primile dojavu da je podmetnuta bomba. - Policija i tim pasa za detektovanje eksploziva trenutno su na licu mesta radi provere - prenosi Frans info. Oko 17 časova prijavljeno je postojanje eksplozivne naprave u sedištu
Sedište francuske televizije u Parizu nakratko evakuisano zbog pretnje bombom

Danas pre 3 sata
ParizFrancuska

