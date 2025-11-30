Sedište francuske televizije u Parizu nakratko evakuisano zbog pretnje bombom

Sedište Frans televizion (France televisions) u Parizu danas posle podne je nakratko evakuisano zbog pretnje bombom, ali je posle nešto više od sat vremena, pretnja uklonjena i zaposleni su se vratili na svoja radna mesta, preneli su tamošnji mediji.

Program te televizije bio je prekinut usred emitovanja oko 17.30, kad je aktiviran protivpožarni alarm. Prostorije su odmah potom evakuisane. Portal radija Frans enfo (France Info) je javio da je policija došla na lice mesta, a oko 19.00 pretnja je otklonjena i osoblje je moglo da se vrati u zgradu. Pre dve nedelje, sedište onlajn televizije BFM u Parizu je takođe moralo da evakuiše svoje prostorije iz istog razloga. Svi zaposleni su morali da napuste svoje