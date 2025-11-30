Penzije se uvećavaju od sutra: Oglasio se Siniša Mali o dezinformacijama na društvenim mrežama

Ministar finansija Siniša Mali reagovao je na svom zvaničnom Fejsbuk profilu na dezinformacije na društvenim mrežama koje se tiču povećanja penzija, u kojima se kaže da predsednik Srbije želi da odloži povećanje penzija.

- Lažna vest! Molim građane da ne nasedaju na ovakve vesti koje se šire društvenim mrežama! Penzije se uvećavaju od sutra, 1. decembra, a prve uvećane penzije biće isplaćene pre Božića - napisao je ministar Siniša Mali na svom Fejsbuku. Siniša Mali je takođe na svom Instagram profilu detaljno pojasnio sve o povećanju penzija od 1. decembra, ističući da su građani Srbije i njihov kvalitet života uvek na prvom mestu. - Od sutra, 1. decembra 2025. godine, penzije u