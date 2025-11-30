Od sutra, 1. decembra, penzije u Srbiji veće za 12,2%! Ministar Mali sasekao laži blokadera: Ispunjavamo još jedno obećanje dato najstarijim sugrađanima

Od sutra, 1. decembra, penzije u Srbiji veće za 12,2%! Ministar Mali sasekao laži blokadera: Ispunjavamo još jedno obećanje…
- Svim penzionerima se, i ove godine, penzije uvećavaju mesec dana ranije, od decembra, umesto od januara, a te prve uvećane penzije biće isplaćene već početkom januara, pre božićnih praznika, istakao je ministar Mali. - Sa predstojećim povećanjem penzija, prosečna penzija u ovoj godini će iznositi oko 437 evra, dok će prosečna penzija u 2026. godini dostići 488 evra. Zaista ogromna razlika u odnosu na 2012. godinu kada je prosečna penzija iznosila 204 evra. -
