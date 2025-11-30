Sloba zapevao na aerodromu na kojem je zaključan. Ljudi mu nude pomoć: "Ovo je jedna vrsta pritvora, ne možete ni da mi donesete hranu" (video)
Pevač je zapevao na aerodromu u Geteborgu, pokazavši kako pesma može biti lek za sve.
Njegova supruga Jelena najavila je njegov povratak u Beograd radi proslavljanja rođendana dece. Pevač Sloba Radanović više od 24 sata proveo je na aerodromu u Švedskoj gde mu nije dozvoljen ulazak u zemlju, te bi trebalo da danas bude deportovan za Srbiju. On je sada podelio snimak sa aerodroma i pokazao šta radi sa svojim bendom. Da je pesma uvek lek za sve, Sloba je sada pokazao kada je zapevao posle svega u Geteborgu. On je na Instagramu podelio snimak kako