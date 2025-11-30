Barbaru Bobak nepoznati dečko nahranio posle 32 sata! Pevačica prolazila agoniju pa doživela iznenađenje u avionu: Balkanci su najbolji ljudi na svetu

Barbara Bobak i Sloba Radanović su, zajedno sa članovima svojih bendova, su punih 32 sata bili zarobljeni na aerodromu u Geteborgu.

Pevačima niko od službenih lica nije dao ni pismeno ni usmeno obrazloženje o razlogu zadržavanja a pevačica se sada napokon oglasila otkrivši da napokon ide kući. - Vraćeni su nam pasoši. Krećemo kući, a ako vas zanima kad ćemo stići kući pa- stići ćemo simbolično u 3 - napisala je Barbara Bobak. Ubrzo nakon ovog storija pevačica je otkrila da je imala i prijatno iznenađenje u avionu te da ju je jedan mladi džentlmen prijatno iznenadio. Naime kako je navela