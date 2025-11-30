Preminuo britanski dramski pisac i scenarista Tom Stopard

Tom Stopard, britanski dramski pisac i scenarista češkog porekla premunuo je u 88. godini, prenosi Gardijan.

Pisao je za film, radio, pozorište i televiziju, a istaknutost je stekao dramama. Njegov rad je pokrivao teme ljudskih prava, cenzure i političkih sloboda, često zalazeći u dublje filozofske osnove društva. Stopard je bio dramski pisac Narodnog pozorišta i jedan od najmeđunarodnije izvođenih dramskih pisaca svoje generacije. Kraljica Elizabeta II ga je 1997. godine proglasila vitezom za doprinos pozorištu. Njegova najpoznatija drama je „Arkadija“, a od filmova