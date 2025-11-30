UŽIVO Održani lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: Vučić proglasio pobedu SNS-a u sve tri opštine, studentska lista u Mionici osvojila 42 odsto, dan protekao u incidentima (FOTO, VIDEO)

Biračka mesta na kojima su se danas održavali lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju zatvorena su u 20:00 časova.

Biračka mesta u sve tri opštine, prema navodima medija su otvorena u sedam sati, a građani će moći da glasaju do 20 časova. U Negotinu se bira 45 odbornika lokalnog parlamenta, a na izborima učestvuju četiri izborne liste. U Mionici se za 39 odborničkih mandata takmiči šest izbornih lista. U Sečnju se za 23 odborničkih mandata takmiči pet izbornih lista. Izborni proces prati veliki broj posmatračkih misija, među njima i posmatrači i pravni timovi Centra za