Magla se povlači, sunce stiže: Srbiju očekuje postepeno razvedravanje

BEOGRAD: U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno u većem delu zemlje, uglavnom suvo uz postepeno razvedravanje, s jutarnjom temperaturom od -1 do 4 i najvišom dnevnom od 4 do 10 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ujutro će biti magle ili niske oblačnosti, samo na jugoistoku i istoku još pre podne sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, dok se posle podne i u ovim krajevima očekuje prestanak padavina i razvedravanje. U Beogradu ujutro u nižim delovima grada očekuje se magla ili niska oblačnost. Pre podne će biti umereno do potpuno oblačno uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše, a od sredine dana suvo