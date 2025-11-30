Gvineja Bisao suspendovana iz Afričke unije: Jedna stvar se neće tolerisati, a dešava se već četvrti put!

Gvineja-Bisao suspendovana je iz Afričke unije (AU) nakon što je u toj zemlji izbio puč, pod obrazloženjem da taj savez neće tolerisati neustavne promene.

U rezoluciji, koju je juče usvojio Savet za mir i bezbednost AU, organizacija je navela da ima "nultu toleranciju prema neustavnim promenama vlade" i predložila da se Gvineja Bisao "odmah suspenduje od učešća u svim aktivnostima Unije, njenih organa i institucija, dok se ne uspostavi ustavni poredak". Vojska je preuzela vlast u Gvineji-Bisao u sredu, 26. novembra, nakon predsedničkih i parlamentarnih izbora, na kojima su pobedu proglasili aktuelni predsednik Umaro