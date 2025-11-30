Kraj Darkove čudesne serije! Reptorsi pali posle produžetka (video)

Kurir pre 1 sat
Kraj Darkove čudesne serije! Reptorsi pali posle produžetka (video)

Kraj impresivne serije Reptorsa! Košarkaši Toronta poraženi su posle produžetka od ekipe Šarlot Hornetsa rezultatom 118:111.

Ekipa trenera Darka Rajakovića imala je devet vezanih pobeda, 14 u poslednjih 15 utakmica, ali njihova nestvarna serija je prethodne noći, nažalost, završena. Jedna od najlošijih ekipa Istočne konferencije stala je na put sjajnim Reptorsima. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Bridžis sa 35 poena, dok je odlični ruki Knupel dodao 20 poena. Kod Toronta istakli su se Barns sa 30 poena i 12 skokova, Kvikli sa 22 poena, koliko je ubacio i Ingram. Pogledajte
