Sramotan udarac na Nikolu Jokića: Pogledajte šta mu je Buker uradio i to pred sudijama (video)

Večernje novosti pre 4 sati
Srpski košarkaš Nikola Jokić nastavio je sa sjajnim partijama. U pobedi Denvera nad Finiksom (130:112) ponovo mu je nedostajao jedan skok za tripl-dabl, a jedna scena sa meča razbesnela je navijače Nagetsa.

Jokić je meč završio sa 26 poena, 10 asistencija i devet skokova. Pritom, dobio je jedan sramotan udarac. Negde pred kraj treće deonice, kad je Denver već imao dvocifrenu razliku, Devin Buker je krenuo u prodor pored Nikole Jokića. Tokom istog, on je laktom udario Nikolu Jokića u zube, a da stvari budu gore - uradio je to pred sudijom.
