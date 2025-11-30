Sramotan udarac na Nikolu Jokića: Pogledajte šta mu je Buker uradio i to pred sudijama (video)

Srpski košarkaš Nikola Jokić nastavio je sa sjajnim partijama. U pobedi Denvera nad Finiksom (130:112) ponovo mu je nedostajao jedan skok za tripl-dabl, a jedna scena sa meča razbesnela je navijače Nagetsa.

Foto: AP Photo/David Zalubowski Jokić je meč završio sa 26 poena, 10 asistencija i devet skokova. Pritom, dobio je jedan sramotan udarac. Negde pred kraj treće deonice, kad je Denver već imao dvocifrenu razliku, Devin Buker je krenuo u prodor pored Nikole Jokića. Tokom istog, on je laktom udario Nikolu Jokića u zube, a da stvari budu gore - uradio je to pred sudijom. We have now officially reached the "Devin Booker is allowed to bash Nikola Jokic in the face" level