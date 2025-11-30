Kiša trojki za ubedljiv trijumf Denvera: Pogledajte najzanimljivije detalje sa meča Nagetsa i Sansa! (video)

Nakon bolnog poraza od Sparsa, Denver se vratio na pobednički kolosek.

Tim iz Kolorada prethodne noći savladao je na gostovanju Finiks Sanse rezultatom 130:112, a najzaslužniji za trijumf Nagetsa bio je srpski košarkaš Nikola Jokić. Somborac je meč završio sa impresivnim dabl-dabl učinkom, zabeležio je 26 poena, devet skokova i 10 asistencija. Denver je bio izuzetno napadački raspoložen na ovom meču, ubacili su čak 22 trojke iz 38 pokušaja. Pored Jokića blistao je na ovom meču i Džamal Marej, koji je utakmicu završio sa 24 poena uz