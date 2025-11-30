Kiša trojki za ubedljiv trijumf Denvera: Pogledajte najzanimljivije detalje sa meča Nagetsa i Sansa! (video)

Kurir pre 1 sat
Kiša trojki za ubedljiv trijumf Denvera: Pogledajte najzanimljivije detalje sa meča Nagetsa i Sansa! (video)

Nakon bolnog poraza od Sparsa, Denver se vratio na pobednički kolosek.

Tim iz Kolorada prethodne noći savladao je na gostovanju Finiks Sanse rezultatom 130:112, a najzaslužniji za trijumf Nagetsa bio je srpski košarkaš Nikola Jokić. Somborac je meč završio sa impresivnim dabl-dabl učinkom, zabeležio je 26 poena, devet skokova i 10 asistencija. Denver je bio izuzetno napadački raspoložen na ovom meču, ubacili su čak 22 trojke iz 38 pokušaja. Pored Jokića blistao je na ovom meču i Džamal Marej, koji je utakmicu završio sa 24 poena uz
Sramotan udarac na Nikolu Jokića: Pogledajte šta mu je Buker uradio i to pred sudijama (video)

Jokić nije uradio samo ono što nije probao! Dugo će se pričati o nestvarnoj partiji Srbina, ovo je košarkaška perfekcija na delu!

Jokić udaren u zube pred sudijom koji je sve to izignorisao: Nikola ostao da leži na parketu nakon toga! (video)

Sjajni Jokić vodio Denver do nove pobede

(Video) Nikola Jokić dobio udarac u zube, pao na parket, sudija odćutao. Bruka u NBA, ne poštuju najboljeg igrača lige.

Skandal uživo u programu zbog Jokića: Legenda NBA sramno uvredila Srbina zbog izgleda

Kraj nestvarne serije Darka Rajakovića, Toronto poražen posle devet utakmica

KošarkaNikola JokićDenver

