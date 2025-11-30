"Dan koji je trebalo da bude običan, a jedan trenutak je sve uništio": Ispovest medicinske sestre o udesu kod Laćarka

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče oko 7 sati kod Laćarka na licu mesta su stradali muškarac i njegova ćerka (16).

Majka porodice je jedina preživela udes i prebačena je u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica. U nesreći je putničko vozilo, registarskih tablica iz Inđije, u kojem je bila porodica čija su dva člana poginula na licu mesta, kao i jedno kombi vozilo. Dan kasnije, društvenim mrežama krenula je da se širi ispovest medicinske sestre koja je bila u smeni u bolnici kada se tragedija dogodila. "Nisam bila na licu mesta, ali sam bila u smeni - na drugom slučaju. I kad su mi