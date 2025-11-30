N1 kod autobuske u Sečnju gde se nalaze osobe sa spiskovima, nose bedževe sa slovom "Ć" (FOTO/VIDEO)

N1 Info pre 51 minuta  |  N1 Beograd
N1 kod autobuske u Sečnju gde se nalaze osobe sa spiskovima, nose bedževe sa slovom "Ć" (FOTO/VIDEO)

Autobuska stanica u Sečnju je zatvorena, javlja reporterka N1, a građanima, novinarima i studentima zabranjen je pristup prostorijama koje su namenjene osobama sa invaliditetom, a koje se nalaze u okviru autobuske, u kojima se okupljaju osobe koje nose bedž sa oznakom "Ć".

U blizini autobuske, u jednom lokalu, snimljeni su spiskovi. Reporterka N1 javlja da je ispred autobuske stanice velika cirkulacija ljudi koji odlaze i dolaze. Viđen je i bivši predsednik opštine Inđija Vladimir Gak, kao i kombi Ministarstva za brigu i selo. Oni skrivaju lica od kamera, a naša reporterka primetila je da većina nosi bedževe sa ćirilićnim slovom "Ć". Ulazi u prostorije su novinarima, studentima i građanima - zabranjini, a kako ekipe N1 nisu videle da
