Vučić: Srbija ima dogovor sa Rusijom o produženju snabdevanja gasom do 31. marta

Beta pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ima dogovor sa Rusijom o produženju snabdevanja gasom još tri meseca, do 31. marta.

"Ljudi mogu da budu sigurni i mirno spavaju, Srbija će imati i električnu energije i dovoljno gasa za predstojeću zimsku sezonu", kazao je Vučić novinarima posle dodele ugovora najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola.

Dugovorčni ugovor o snabdevaju Srbije tzskim gasom ističe krajem ove godine.

Na pitanje o mogućnosti da mađarska naftna kompanija MOL kupi većinski ruski udeo u Naftnoj kompaniji Srbije (NIS), zbog kojeg su joj sad uvele sankcije, Vučić je kazao da Rusi pregovaraju sa MOL-om i da se nada da će dogovor što pre biti postignut.

Vučić potvrdio pregovore sa mađarskim MOL-om o mogućoj prodaji NIS-a

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da postoje informacije da predstavnici Gasproma pregovaraju o prodaji Naftne industrije Srbije (NIS) mađarskoj kompaniji MOL.

"Mi nemamo ništa protiv toga, Mađari su naši prijatelji. Samo da završimo sa tim što pre", rekao je Vučić novinarima u Palati Srbija.

On je podsetio da su američke sankcije NIS-u na snazi već 75 dana i da do sada nije bilo nikakvih nestašica.

Vučić je, međutim, rekao da nema načina da se na dnevnom nivou uveze dovoljno dizela i da je potrebno da se što pre reši taj problem.

"Približava se i taj datum i nadam se da će se pre toga pronaći rešenje. Ako ne, šta da radim", rekao je on.

On je odbacio optužbe opozicije da se država vraća u 1990-e godine.

"Oni se uvek nadaju da mogu da se vrate u mladost, da imaju iste one šetnje kao 90ih i da na ulicama bude veliki broj ljudi. Sve im je to romantično i nostalgično, ali to nema veze sa realnošću. Ljude u Srbiji zanima stabilnost i budućnost i oni se okreću onima koji to mogu da ispune", rekao je Vučić.

(Beta, 23.12.2025)

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeRusija

