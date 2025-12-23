Vučić tvrdi da imamo dogovor za snabdevanje gasom do 31. marta

Vranje/Beograd - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je postignut dogovor o snabdevanju Srbije gasom do 31. marta 2026. godine.

Vučić je, nakon uručenje ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, saopštio da je postignut dogovor o produženju snabdevanja Srbije gasom do kraja marta, prenosi N1.info. "Ljudi mogu da budu sigurni i mirno spavaju, Srbija će imati i električnu energije i dovoljno gasa za predstojeću zimsku sezonu", kazao je Vučić. Vučić je odgovarajući na pitanja novinara, rekao i da je istina da Gasprom pregovara o prodaji svog udela