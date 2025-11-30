Oglasio se i Naser Orić o fotografiji s Acom Lukasom

Velika prašina digla se nakon fotografije koju je ratni zločinac iz Bosne i Hercegovine Naser Orić objavio pozirajući na njoj sa srpskim pevačem Acom Lukasom.

Vrlo brzo nakon inicijalne vesti svoju verziju ovog susreta ponudio je Aca Lukas, a zatim i Šerif Konjević, treća osoba koja se vidi na pomenutoj fotografiji. A post shared by Naser Oric (@naser.oric.67) U toku dana svoje razočaranje ovim susretom izrazio je bivši prvi čovek Republike Srpske Milorad Dodik, kome je jako brzo stigao odgovor i od samog Lukasa. Konačno, oglasio se i Naser Orić, koji je za Avaz naveo da je sve to predimenzionirano, licemerno i da nema