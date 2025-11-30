"Ja podršku Dodika nisam tražio, on moju jeste": Lukas odgovorio Dodiku FOTO

Nakon što je Milorad Dodik na svom Tviter nalogu napisao da je Aca Lukas slikom, koja je isplivala u javnost, na kojoj je u društvu Nasera Orića, povredio sve ljude u Republici Srpskoj, oglasio se pevač.

Aca Lukas podelio je sliku sa Miloradom Dodikom i naveo da on podršku političara nije tražio, ali da Dodik njegovu jeste. "Ja podršku Milorada Dodika nikada nisam tražio. On moju jeste, više puta i dobio ju je. Meni je žao što je Mile danas samo predsednik jedne partije... Ljude ne delim po nacionalnosti, veroispovesti i boji kože, a najmanje od svega mojim fanovima koji dolaze da se slikaju sa mnom ne tražim ličnu kartu da bih znao ko se kako zove. "U ratnim