Održan zadužbinarski koncert u Surčinu za izgradnju dečjeg kampa na Krfu

Politika pre 31 minuta
Održan zadužbinarski koncert u Surčinu za izgradnju dečjeg kampa na Krfu

Pored gostiju sa Krfa, nastupio je i hor sveštenika Zemunskog manastira, KUD Diogen iz Surčina, dok je guslar Vladimir Beljkaš opevao Mojkovačku bitku

Zadužbinarski koncert "U čast predaka za budućnost potomaka" održan je u Teatru "Surčin" gde su nastupili, između ostalih, članova grčkog Muzičkog društva Karusades, a prihod od ulaznica ide za izgradnju dečjeg i omladinskog kampa na ostrvu Krf. Događaj koji je okupio 60 umetnika sa Krfa organizovali su Pravoslavno sportsko udruženje "Sveti Srb i ja", Krfsko društvo grčko-srpskog prijateljstva i Kulturni centar Surčin, pod pokroviteljstvom Gradske opštine Surčin.
Otvori na politika.rs

Pročitajte još

Dajana je 10 dana pre smrti priznala za čim je jedino žalila: Otkrivena je njena iskrena ispovest o Vilijamu i Hariju

Dajana je 10 dana pre smrti priznala za čim je jedino žalila: Otkrivena je njena iskrena ispovest o Vilijamu i Hariju

Kurir pre 3 sata
Zemunski košarkaši gostuju na Spensu

Zemunski košarkaši gostuju na Spensu

Radio 021 pre 8 sati
Jovan Grčić Milenko: Otmeni lekar i romantičar

Jovan Grčić Milenko: Otmeni lekar i romantičar

Politika pre 1 dan
Zamislite film "Mizeri", pa onda pomnožite sa 100: "Bugonia", crnuhomoristički triler stiže i kod nas

Zamislite film "Mizeri", pa onda pomnožite sa 100: "Bugonia", crnuhomoristički triler stiže i kod nas

Blic pre 3 dana
Isplovio s majkom na noćno pecanje, a onda joj se gubi svaki trag: Preživeo na okeanu 8 dana, a ono što je usledilo gore je od…

Isplovio s majkom na noćno pecanje, a onda joj se gubi svaki trag: Preživeo na okeanu 8 dana, a ono što je usledilo gore je od horora

Kurir pre 4 dana
Otišao sa majkom na izlet, telo joj nikada nije pronađeno: Jeziva istinita priča stigla na Netfliks

Otišao sa majkom na izlet, telo joj nikada nije pronađeno: Jeziva istinita priča stigla na Netfliks

Mondo pre 4 dana
Dečiji baletski festival okuplja mlade baletske umetnike iz Srbije, Grčke, Severne Makedonije i BiH (VIDEO)

Dečiji baletski festival okuplja mlade baletske umetnike iz Srbije, Grčke, Severne Makedonije i BiH (VIDEO)

Euronews pre 8 dana

Ključne reči

GrčkaKrfZemun

Kultura, najnovije vesti »

Održan zadužbinarski koncert u Surčinu za izgradnju dečjeg kampa na Krfu

Održan zadužbinarski koncert u Surčinu za izgradnju dečjeg kampa na Krfu

Politika pre 31 minuta
Preminuo britanski dramski pisac i scenarista Tom Stopard

Preminuo britanski dramski pisac i scenarista Tom Stopard

Danas pre 1 sat
Mjuzikl „Fantom iz opere” ponovo izveden na sceni Pozorišta na Terazijama

Mjuzikl „Fantom iz opere” ponovo izveden na sceni Pozorišta na Terazijama

Politika pre 51 minuta
Narativ bez kićenja, koji iskazuje srž našeg bića

Narativ bez kićenja, koji iskazuje srž našeg bića

Radar pre 2 sata
Dve godine su bili zajedno, sad mu poručuje: "Karma će te stići": Džesi Džej prozvala poznatog glumca u novoj pesmi!

Dve godine su bili zajedno, sad mu poručuje: "Karma će te stići": Džesi Džej prozvala poznatog glumca u novoj pesmi!

Kurir pre 2 sata