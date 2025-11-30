Održan zadužbinarski koncert u Surčinu za izgradnju dečjeg kampa na Krfu

Pored gostiju sa Krfa, nastupio je i hor sveštenika Zemunskog manastira, KUD Diogen iz Surčina, dok je guslar Vladimir Beljkaš opevao Mojkovačku bitku

Zadužbinarski koncert "U čast predaka za budućnost potomaka" održan je u Teatru "Surčin" gde su nastupili, između ostalih, članova grčkog Muzičkog društva Karusades, a prihod od ulaznica ide za izgradnju dečjeg i omladinskog kampa na ostrvu Krf. Događaj koji je okupio 60 umetnika sa Krfa organizovali su Pravoslavno sportsko udruženje "Sveti Srb i ja", Krfsko društvo grčko-srpskog prijateljstva i Kulturni centar Surčin, pod pokroviteljstvom Gradske opštine Surčin.